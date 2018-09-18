15 вересня в художньому музеї ім.А.Куінджи пройшов перший фестиваль ковальського мистецтва «Сталеве джерело».

Музейний простір проведення фестивалю не обмежився його розташуванням, а був відображений у тематичних музейних виставках та заходах. Перед офіційним відкриттям фестивалю о 10:00 Маріупольський краєзнавчий музей провів квест вулицями міста «Сталева мозаїка» .

У фестивалі взяли участь ковалі міста Маріуполь, а також запрошені гості, які продемонстрували своє вміння роботи з металом. Під час проведення майстер-класів бажаючі отримали можливість відчути важкість молоту та почути як співає сталь. Поряд з ковалями працювала гончарна майстерня, де буде проведено майсерт-класи з ліпки, що стали улюбленим місцем маленьких гостей фестивалю. На подвір’ї Художнього музею були проведені виставки готових робіт місцевих ковалів та художників по металу, музейні виставки. Учасники клубу історичних реконструкцій «Азовська дружина» продемонстрували свої обладунки та вміння їх використання.

Під час фестивалю проводились різні конкурси серед відвідувачів. Одними із найяскравіших моментів фестивалю стали процес підковування коня та ковальський весільний обряд. Фестивалю зібрав велику кількість маріупольців та гостей міста, що висловлювали бажання зробити його традиційним.