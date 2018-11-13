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Перший регіональний спортивний фестиваль «LEAGUE LIVE»

Опубликовано 15 Ноя 2018

Лига анонс три года 14.11.1817 листопада у Маріуполі відбудеться грандіозне молодіжне свято на честь 3-ї річниці створення громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських».

У програмі — видовищні спортивні змагання, драйвові виступи молодіжних команд зі всієї області, виставка спецтехніки та спорядження, польова кухня та ще багато цікавого.

Місце проведення: спортивний комплекс «Іллічівець», Маріуполь, пр. Нахімова, 53

Початок заходу: 11.00

Запрошуємо усіх охочих святкувати разом з нами. Приєднуйся, покажи себе, знайди друзів!

Організатори – Головне управління Національної поліції в Донецькій області та ГО «Ліга майбутніх поліцейських» за сприянням Донецької обласної державної адміністрації.

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