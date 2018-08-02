Персональна виставка Оксани Гнатишин «Вогонь та повітря»

В художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася виставка маріупольської художниці Оксани Гнатишин «Вогонь та повітря». На виставці, яка представляє своєрідний звіт автора, експонується 100 картин молодої художниці, створені у 2015 — 2018 роках.

Оксана Гнатишин народилася у Нижньому Тагілі, але рідним містом вона вважає Маріуполь. Тут вона закінчила загальноосвітню, а потім художню школу ім. А.І. Куїнджі, звідси поїхала до Львова, де закінчила Львівську Національну Академію. Виставкова діяльність художниці почалася у 2009 році. Вона учасниця міських та міжнародних виставок, учасниця пленерів 2016, 2017 років в Іспанії і Туреччині. В цьому році художниця експонувала свої картини в Афінах.

У 2018 року художниця стала членом Маріупольської організації Національної Спілки Художників України, вона аспірантка Харківській академії дизайну та мистецтв.

На виставці художниця представила кілька нових циклів картин, продемонструвала переконливість роботи у різних художніх напрямах та різноманітних техніках. У картинах художниці поєднуються реальність і фантазії, містичні та філософські сюжети, авангард і реалізм.

Багато картин молодого автора приковують погляд, зачаровують романтичністю сприйняття навколишнього світу. Приваблива риса творчості Оксани Гнатишин — любов до рідного міста і людей, які тут мешкають. Це виразилося як у поетичному відображенні вуличок, бульварів і будинків Маріуполя, так і в портретах маріупольчанок.

На вернісажі гості змогли також познайомитися з молодою поетесою Ольгою Ляшко, що презентувала свою першу поетичну збірку «Чудовисько із зеленими очима». Багато картин Оксани Гнатишин є як-би ілюстраціями до поетичних одкровень Ольги Ляшко.

Виставка буде чекати глядачів до 2 вересня.