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Персональна виставка Оксани Гнатишин «Вогонь та повітря»

Опубликовано 03 Авг 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася виставка маріупольської художниці Оксани Гнатишин «Вогонь та повітря». На виставці, яка представляє своєрідний звіт автора, експонується 100 картин молодої художниці, створені у 2015 — 2018 роках.

Оксана Гнатишин народилася у Нижньому Тагілі, але рідним містом вона вважає Маріуполь. Тут вона закінчила загальноосвітню, а потім художню школу ім. А.І. Куїнджі, звідси поїхала до Львова, де закінчила Львівську Національну Академію. Виставкова діяльність художниці почалася у 2009 році. Вона учасниця міських та міжнародних виставок, учасниця пленерів 2016, 2017 років в Іспанії і Туреччині. В цьому році художниця експонувала свої картини в Афінах.

У 2018 року художниця стала членом Маріупольської організації Національної Спілки Художників України, вона аспірантка Харківській академії дизайну та мистецтв.

На виставці художниця представила кілька нових циклів картин, продемонструвала переконливість роботи у різних художніх напрямах та різноманітних техніках. У картинах художниці поєднуються реальність і фантазії, містичні та філософські сюжети, авангард і реалізм.

Багато картин молодого автора приковують погляд, зачаровують романтичністю сприйняття навколишнього світу. Приваблива риса творчості Оксани Гнатишин — любов до рідного міста і людей, які тут мешкають. Це виразилося як у поетичному відображенні вуличок, бульварів і будинків Маріуполя, так і в портретах маріупольчанок.

На вернісажі гості змогли також познайомитися з молодою поетесою Ольгою Ляшко, що презентувала свою першу поетичну збірку «Чудовисько із зеленими очима». Багато картин Оксани Гнатишин є як-би ілюстраціями до поетичних одкровень Ольги Ляшко.

Виставка буде чекати глядачів до 2 вересня.

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