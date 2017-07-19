Персональна виставка «Вулицями рідного міста» Анни Іванової

22 июля в 14:00 в Мариупольском краеведческом музее (ул. Георгиевская, 20) открывается персональная выставка «По улицам родного города» фотографа Анны Ивановой.

Анна Иванова родилась в городе Мариуполь. Фотографировать любила всегда, но только с приобретением зеркальной камеры подробнее изучила все тонкости фотографирования. Для нее фотография — это память, это застывшие эмоции и время, которые можно отобразить с помощью фотоаппарата. Возможность передать такие моменты делает фотографию интересным увлечением. Любимые жанры: макро, пейзаж, жанр.

Фотовыставка «По улицам родного города» включает 49 черно-белых фотографий, среди которых современные промышленные объекты города, памятники архитектуры, морские пейзажи, улицы и проспекты Мариуполя. На фотовыставке представлены фотографии чистого и ухоженного города, чтобы побудить жителей Мариуполя ценить и беречь его.

Фотовыставка будет работать до 22 августа.