Персональна виставка живопису художника Володимира Кісіленко

27 липня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відбулося відкриття персональної виставки живопису художника Володимира Кісіленко.

Володимир Кісіленко народився в Маріуполі у 1963 році. Прагнення до творчості у нього проявилося з ранніх років. Він освоював ази образотворчого мистецтва під час навчання в школі, служби в армії, навчання в морехідної школі, роботи на суднах Азовського морського пароплавства. Зараз Володимир Кісіленко співробітник Маріупольського морського порту. Перша персональна виставка художника пройшла у 2012 році. Після цього практично щорічно Володимир показує свої нові роботи на персональних презентаціях в міському центрі сучасного мистецтва, музеї Маріупольського морського порту, художньому музеї ім. А.І. Куїнджі.

Володимир Кісіленко — тонкий лірик, закохана в природу людина. Створюючи пейзажі, художник застосовує свій власний метод, що бере початок в реалізмі. Його картини приковують погляд, зачаровують романтичністю сприйняття навколишнього світу, піднімають настрій. Глядачі, відвідавши виставку, побачать на картинах художника улюблені види Азовського узбережжя, знайомі пляжі. Але реалістичні сюжети в його картинах перетворюються в поетичні образи. Приваблива риса творчості Володимира Кісіленко — ясність і доступність художньої мови. Він знаходить ті засоби виразності, які найкраще передають відчуття гармонії та краси природи.

Живопис Володимира Кісіленко, крім пейзажу, представлено натюрмортом. Сподіваємося, що знайомство з творами Володимира Кісіленко доставить справжнім поціновувачам мистецтва безсумнівну радість.

Виставка чекає відвідувачів до 26 серпня.