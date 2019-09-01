Персональная выставка художника Юрия Кондратенко

В художественном музее им. Куинджи открылась персональная выставка мариупольского художника Юрия Кондратенко. На выставке представлены его живописные произведения, графика и плакаты. Ознакомиться с творчеством художника можно до 22 сентября.

Выставка, которая действует в художественном музее, представляет ретроспективу творчества художника и посвящена 80-летию со дня рождения. Юрий Кондратенко прежде всего график, мастер плаката. Его плакаты отражают все значимые события прошлого и настоящего.

Художник работает и в живописи. Его любимые жанры — пейзаж и портрет. В этих работах мастера чувствуется вдумчивый подход к отбору формы и цвета. Его пейзажи завораживают интересными светло-теневыми переходами. Убедительно работает Юрий Кондратенко и в портретном жанре, о чем свидетельствуют портреты любимых внучек и копия картины Гвидо Рени «Мария Магдалина».

На выставке также экспонируется картина «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы». Это мариупольский храм, в котором крестили маленького Архипа Куинджи. Она создана по фотографиям, которые хранятся в краеведческом музее.

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