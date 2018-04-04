Первая онлайн-инструкция: как получить водительское удостоверение?

Один из приоритетов реформы сервисных центров МВД — это изменение и совершенствование системы получения водительского удостоверения.

Сервисные центры МВД с целью информирования граждан и разъяснения алгоритмов получения услуги запустили онлайн-инструкцию, как получить водительское удостоверение впервые. Здесь можно найти всю самую важную информацию: как правильно выбрать автошколу, советы по подготовке к тесту по ПДД и перечень упражнений, которые необходимо уметь выполнять на экзамене, чтобы стать водителем.

«Получение водительского удостоверения – одна из самых популярных административных услуг. В частности, в 2017 году было выдано 395 051 водительское удостоверение впервые. За прошлый год мы реализовали ряд изменений, для большей прозрачности экзамена. Следующим шагом в этом году станет внедрение фото и видеофиксации экзаменов», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

За прошлый год сервисные центры МВД реализовали ряд важных внедрений в области сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

В марте и апреле 2017 года впервые происходило открытое общественное обсуждение экзаменационных билетов по правилам дорожного движения, после чего новые вопросы с вариантами ответов были обнародованы на сайте hsc.gov.ua. Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тренажер, с помощью которого можно проверить свои знания или подготовиться к экзаменам для получения водительского удостоверения. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест не ограничено. За полгода граждане воспользовались сервисом более 3 млн раз.

В 2018 году сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым проходит второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами. Схемы маршрутов были обновлены с учетом актуальной ситуации на дорогах. Также для прозрачности смачи практической части экзамена на получение водительского удостоверения Главный сервисный центр МВД впервые внедрил чек-лист. В нем указаны перечень типичных ошибок, которые допускают при практическом экзамена и шкала оценивания.

Среди других услуг сервисных центров МВД: регистрация и перерегистрации транспортных средств, выдача справок о несудимости. Следить за новостями сервисных центров МВД можно на официальной странице в Фейсбук, а консультации получить по телефону (044) 290-19-88.