Первое, о чем подумала, 7-летняя девочка, которую обидели, — обратиться в полицию

Всего же с начала года в полицию Донетчины обратилось более 1200 детей. Причина обращений разная — обычно сообщения не содержат криминальный характер, но нередко ребенку угрожает реальная опасность. Для полиции важен каждый звонок от детворы, ведь это — реальный показатель доверия, которое ребенок, живущий в зоне боевых действий, испытывает к своей полиции.

Вечером в колл-центр позвонила 7-летняя девочка из Мариуполя. Сбиваясь, кроха рассказала полицейским, что ее друг бросил в нее мячом и попал в живот. Такое сообщение — не привычное для полиции. Но малышка доверилась правоохранителям, и они не имели права ее подвести. Уже через 10 минут прибыл наряд полиции. К счастью, никаких серьезных повреждений у ребенка не было. Бабушка девочки извинилась перед правоохранителями за этот вызов.

Однако для полиции он был одним из важнейших. Ведь первое, что сделал ребенок, когда оказался в опасной, по его мнению, ситуации, — позвонил на 102. Если случится так, что ей понадобится реальная помощь, она будет знать, куда обращаться.

Всего с начала этого года в колл-центр полиции Донетчины 102, который является частью Единого аналитического сервисного центра (UASC), поступило около 97 000 сообщений. Больше всего поступило обращений информационного характера (13022), сообщений о семейных ссорах (10151), конфликтах (7137), правонарушениях (6458), других телесных повреждениях (5095), драках (2020), ссорах между соседями (1523), угрозе физической расправой (1409), нарушениях ПДД (1426), наркопреступлениях (728). Также 458 раз люди сообщали об обнаружении взрывоопасных предметов (в некоторых случаях, информация не подтвердилась).

Среди этих обращений 1239 — сообщение от детей. В большинстве случаев дети до 14 лет обращались в полицию с сообщениями о семейных ссорах, с обращениями информационного характера, о конфликтах, причиненных телесных повреждений, административных правонарушениях. А в возрасте от 14 до 18 лет — также информационные обращения, семейные ссоры, причинение телесных повреждений и тому подобное.

По распоряжению заместителя главы Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в этом году работа полиции направлена ​​на взаимодействие с детьми. Для правоохранителя важно, чтобы дети были в безопасности и в ситуации, когда чувствуют, что им грозит опасность, знали, что делать — обращаться в полицию.

И это уже дает результаты. Количество обращений детворы на 102 свидетельствует о том, что доверие малышей только за последние месяцы существенно возросло.

«У нас драка, отчим бьет маму» — такое слова услышала оператор колл-центра, отвечая на телефонный звонок школьницы из Славянска.Девушка была сильно напугана. Те 10 минут, что ехал наряд полиции, оператор находилась на связи с девочкой. Когда прибыли правоохранители, мужчина успокоился. Полиция взяла на контроль эту семью.

Любое сообщение для полиции важнейшее, даже если окажется, что угрозы нет. Так, на 102 позвонил взволнованный школьник из Волновахи, который просил полицейских поверить, что во время рыбалки с друзьями он наткнулся на мину. К счастью, когда правоохранители прибыли на место, было установлено, что это лишь пластиковая емкость, которая действительно очень похожа на смертоносный предмет. Полицейские поблагодарили парня, ведь если бы это был действительно боеприпас, ребенок своими правильными действиями спас бы не только свою, но и чужие жизни.