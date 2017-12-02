Під час пожежі в Маріуполі загинуло 2 особ

Займання сталося сьогодні вранці у пункті прийому склотари. На місці рятувальники виявили тіла двох чоловіків, ймовірно співробітників. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Повідомлення про те, що на місці гасіння пожежі виявлено трупи, надійшло до Центрального відділу поліції сьогодні близько 8 години ранку.

Попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок паління.

Повні обставини події наразі з’ясовуються.

Загиблі – місцеві мешканці 1965 та 1982 років народження.