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Під час пожежі в Маріуполі загинуло 2 особ

Опубликовано 04 Дек 2017

58q8LfJGЗаймання сталося сьогодні вранці у пункті прийому склотари. На місці рятувальники виявили тіла двох чоловіків, ймовірно співробітників. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Повідомлення про те, що на місці гасіння пожежі виявлено трупи, надійшло до Центрального відділу поліції сьогодні близько 8 години ранку.

Попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок паління.

Повні обставини події наразі з’ясовуються.

Загиблі – місцеві мешканці 1965 та 1982 років народження.

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