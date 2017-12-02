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Під час пожежі в Маріуполі загинуло 2 особ
Опубликовано 04 Дек 2017
Займання сталося сьогодні вранці у пункті прийому склотари. На місці рятувальники виявили тіла двох чоловіків, ймовірно співробітників. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.
Повідомлення про те, що на місці гасіння пожежі виявлено трупи, надійшло до Центрального відділу поліції сьогодні близько 8 години ранку.
Попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок паління.
Повні обставини події наразі з’ясовуються.
Загиблі – місцеві мешканці 1965 та 1982 років народження.