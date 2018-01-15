Під час пожежі загинув чоловік

Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

На лінію «102» надійшло повідомлення від сусідів про займання житлового будинку.

На адресу виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції, а також на місці працювали рятувальники та працівники швидкої допомоги.

Під час тушіння пожежі, у кімнаті на ліжку виявили труп 69-річноговласника будинку без ознак насильницької смерті. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Зі слів родича, померлий протягом останнього тижня зловживав спиртними напоями і палив у будинку.

Повні обставини події наразі встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.