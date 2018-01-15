Последние новости

Під час пожежі загинув чоловік

Опубликовано 24 Янв 2018

пожарПопередня причина займання  – необережне поводження з вогнем.

На лінію «102» надійшло повідомлення від сусідів про займання житлового будинку.

На адресу виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції, а також на місці працювали рятувальники та працівники швидкої допомоги.

Під час тушіння пожежі, у кімнаті на ліжку виявили труп 69-річноговласника будинку без ознак насильницької смерті. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Зі слів родича, померлий протягом останнього тижня зловживав спиртними напоями і палив у будинку.

Повні обставини події наразі встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Похожие сообщения

Конкурсе «Крок до Олімпу»

Опубликовано 24 Янв 2018

Поліцейські затримали двох жінок, які скоїли розбійний напад

Опубликовано 24 Янв 2018

Додому повернули неповнолітню, яку розшукували по всій країні

Опубликовано 23 Янв 2018

Поліцейські провели масштабну навчальну спецоперацію

Опубликовано 23 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-