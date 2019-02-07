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Під приводом поставки дров аферисти видурили понад 5 з половиною тисяч гривень

Опубликовано 11 Фев 2019

Мариуполь мошеничество 22.05.18Під приводом поставки дров шахрайськими методами аферисти видурили в  двох місцевих мешканок понад 5 з половиною тисяч гривень.

Маріупольці продовжують потрапляти на гачок аферистів. Серед найпопулярніших схем обману залишаються покупки в інтернеті. Так  минулої доби жертвами шахраїв стали одразу дві мешканки Кальміуського району.

Як виявилось, жінки знайшли в інтернет-мережі оголошення про продаж дров. Зв’язавшись із продавцями вони дізналися, що для того, аби отримати товар потрібно перерахувати на банківський рахунок постачальника повну суму грошей. Як тільки-но довірливі мешканки перерахували аферистам гроші — продавці більше на зв’язок не вийшли, а жінки зрозуміли,  що їх ошукали.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліцейські закликають бути пильними! Здійснюйте покупки тільки  у перевірених продавців та сплачуйте гроші тільки після отримання товару.

Не переказуйте кошти на гаманці електронних платіжних систем (Електронний гаманець – це рулетка! Ідентифікувати особу продавця (покупця) практично неможливо)
Якщо вам пропонують перерахувати кошти на картрахунок – вимагайте від продавця (або покупця) копію паспорта, а від Інтернет-магазинів – реєстраційні документи.

Так ви зможете перевірити, чи співпадають банківські реквізити з даними продавця (або покупця). Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власника картрахунку.

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