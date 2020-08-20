Під приводом продажу дешевого пального чоловік заволодів чужими коштами

За шахрайською схемою підозрюваний виманив у маріупольця 7 тисяч гривень. Упродовж двох днів його розшукали оперативники Центрального відділу поліції.

Днями, до Центрального відділу поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом привласнила його гроші.

Зловмисник зателефонував до потерпілого з пропозицією: придбати дизельне паливо за низькою ціною. ( Номер його телефону він знайшов серед оголошень «куплю паливо»).

Нічого не підозрюючи, чоловік відразу погодився та відправився на зустріч із невідомим.

Зловмисник вдавав із себе працівника заправки, тому, назначив місцем зустрічі – місцеву заправку.

Довірливий маріуполець дав йому 7 тисяч гривень і той ніби-то пішов заправляти каністри, однак більше не повернувся. Пізніше чоловік дізнався, що вказана особа взагалі не працювала на заправці.

Оперативники Центрального відділу поліції впродовж декількох днів розшукових заходів встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець 1990 року народження.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліція попереджає: ретельно перевіряйте будь-яку отриману інформацію та не довіряйте незнайомцям.