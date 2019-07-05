Під виглядом благодійної організації людей змушували тяжко працювати

Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу. В ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Встановлений організатор групи — громадянин РФ.

Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління поліції Донецької області, під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували факти трудової експлуатації громадян у «реабілітаційних центрах», створених під вивіскою всеукраїнської благодійної організації. Докази збирали кілька місяців.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей. З «трудових таборів» звільнено близько 100 осіб. Після цього медики перевірять стан їх здоров’я.

Зловмисники набирали «трудові бригади» за оголошеннями, обіцяючи безкоштовно позбавити громадян від наркотичної та алкогольної залежності. Свої дії маскували під виглядом соціальних працівників.

У «пацієнтів» — чоловіків та жінок, відбирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках. «Реабілітація» полягала у важкій праці: на будівництві, розвантаженні, земельних роботах тощо. До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу. Умови проживання та харчування були мінімальними. Потерпілі постійно перебували під наглядом.

Грошей за виснажливу роботу «полонені» не отримували, усі кошти йшли до «благодійної» організації та опинялися на особистому рахунку її керівника. З одного «реабілітаційного центру» він отримував до 4 тисяч гривень на день.

Наразі тривають обшукові заходи. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Ведеться досудове розслідування.