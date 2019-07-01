Підлітки обікрали торгівельний павільйон на місцевому ринку

З моменту скоєння злочину минуло 5 днів, а про крадіжку до поліції ніхто так і не звертався. Хлопчаки вже думали, що злочин пройшов успішно та навіть не хвилювалися що їх будуть шукати. Однак, потерпілий все ж таки звернувся по допомогу до поліції та впродовж години зловмисники вже давали свідчення у відділі поліції.

Із повідомленням про крадіжку до поліції звернувся місцевий мешканець, він повідомив, що кілька днів тому з його торгівельної точки вкрали 6 музичних колонок.

На місце злочину було спрямовано дільничних офіцерів Центрального відділу поліції. Аби потрапити «на стежку» зловмисників поліцейські знайшли та опитали свідків, які розповіли, що бачили біля місця скоєння правопорушення трьох підлітків. Вже тоді, дільничні офіцери здогадалися, про яких підлітків може йти мова, адже завдяки роботі знають район та його мешканців як ніхто інший.

Вже за годину, усі троє були у відділенні поліції та давали свідчення. Ними виявились 2 хлопці 2003 року народження та їх товариш 2005 року народження, які вже потрапляли у поле зору правоохоронців.

Хлопчаки встигли збути декілька колонок, але наразі все вилучено та невдовзі буде повернуто законному власнику.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.