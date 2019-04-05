Підліток втік від батьків, аби розпочати доросле життя

Зібравши особисті речі, паспорт та гроші із сімейного бюджету – 17 річний маріуполець написав батькам прощальну записку та покинув рідний будинок. Правоохоронці відшукали втікача менш ніж за добу у Запоріжжі та повернули додому.

Із проханням знайти сина до поліції звернулась мешканка Лівобережного району. Жінка розповіла, що вранці її син нібито відправився на навчання, але коли вона повернулась додому то зрозуміла, що неповнолітній син втік.

На пошуки хлопця було спрямовано оперативників та ювенальних поліцейських Лівобережного відділення поліції, а також всі наряди патрульних поліцейських.

Правоохоронці відпрацювали прилеглу територію, місцеві заклади, залізничний та автовокзали, а також опитали друзів та знайомих маріупольця.

В ході невідкладних проведених розшукових заходів поліцейські встановили одного зі знайомих хлопця, який ймовірно знаходився разом із неповнолітнім втікачем. Так, крок за кроком оперативники встановили його місцезнаходження та дізналися, що підліток знаходиться у Запоріжжі.

Як виявилося, хлопець відправився зі своїм знайомим на його автомобілі до сусідньої області, аби розпочати нове життя та не залежати від батьків.

Правоохоронці повернули неповнолітнього до дому та провели із ним профілактичну бесіду, розповівши про можливі наслідки такого вчинку.

Поліцейські закликають батьків, опікунів та піклувальників, на чиєму утриманні знаходяться неповнолітні, більше часу та зусиль приділяйте своїм дітям та вихованцям, цікавтеся їх оточенням, друзями, справами та навчанням. В разі непорозумінь – знаходьте спільні рішення та намагайтеся покращити ваші міжособистісні стосунки із дитиною.

Також, нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.