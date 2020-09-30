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Підозрюваний вирішував конфлікт із класною керівницею дітей за допомоги сили

Опубликовано 05 Окт 2020

полицияЗа попередньою інформацією, за допомоги фізичної сили, підозрюваний у побитті вирішував конфлікт із класною керівницею  своїх дітей. Наразі встановлюються повні обставини події.

Подія сталася вдень, 2 жовтня, на порозі  одного з загальноосвітніх навчальних закладів Центрального району Маріуполя. На очах у школярів, 52-річний чоловік вдарив 42-річну вчительку.

За попередньою інформацією, у агресивний спосіб, чоловік вирішив заступитися за дітей, мовляв, вчителька обізвала його синів образливими словами. Дану інформацію перевірятиме Департамент освіти. Поліція встановлює обставини спричинення тілесного ушкодження жінці.

Попередньо факт кваліфікований за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від сплати штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

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