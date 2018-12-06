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Після крадіжки помеду зловмисник намагався збути його перехожим

Опубликовано 03 Дек 2018

6На лінію 102 зателефонував 17-річний мешканець селища Талаківка та повідомив, що в нього вкрали мопед. За викликом виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Кальміуського відділення поліції.

Правоохоронці опитали місцевих мешканців та перевірили місця можливого збуту краденого. Протягом кількох годин, в ході проведення розшукових заходів, розшуковці встановили та затримали  зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник зайшов у двір до потерпілого пізно ввечері та поки ніхто не бачив викотив з його двору транспортний засіб. По дорозі до дому маріуполець намагався збути його перехожим, але ніхто не хотів його придбати. Так, чоловік заховав його у себе в гаражі, з наміром збути іншого разу.

Викрадене майно  вилучено та невдовзі буде повернуто власникові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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