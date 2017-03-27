Письма участникам дорожного движения

В Мариуполе дети и сотрудники полиции по безопасности дорожного движения обращались кжителям города, чтобы напомнить о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудники полиции совместно с городским центром внешкольной работы продолжают превентивную работу по снижению дорожно-транспортного травматизма и постоянно проводят мероприятия по безопасности дорожного движения.

Дети и правоохранители собрались на одной из оживленных улиц города, где вручали водителям и пассажирам обращение о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Такой способ профилактики дорожно-транспортных происшествий зарекомендовал себя с положительной стороны. Потому что дети, которые обращаются к взрослым с просьбой не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми, воспринимаются лучше, чем взрослые, даже если это и полицейские.

Не остались без внимания и пешеходы. Обращения вручались как взрослым, так и детям. Для них были подготовлены листовки с типичными дорожно-транспортными происшествиями по вине несовершеннолетних.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны, уважайте друг друга. Соблюдайте Правила дорожного движения.