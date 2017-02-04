Пластилинографика, или знакомство с лепкой пластилином

Вот уже вторую субботу посетители центральной детской библиотеки имеют прекрасную возможность принять участие в «классных» и абсолютно бесплатных уроках от «тетушки Жанет» из «HALABUDA» по пластилинографике. А сотрудникам библиотеки хотелось бы поделиться впечатлениями и рассказать о первых успехах читателей в новой для многих технике, кого-то познакомить с одной из методик успешного развития, как у детей, так и взрослых — рисование пластилином.

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографике является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками). Данная техника хороша тем, что она доступна как детям даже самого младшего возраста, так и взрослым и позволяет быстро достичь желаемого результата.

Кроме чисто эстетического удовольствия все участники занятий получают массу позитивных эмоций и не только. Занятия пластилинографикой способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей, восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации, то есть тех значимых функций, которые необходимы для успешного и гармоничного развития личности.

Темой первого занятия в библиотеке были птицы, а в этот раз осваивали Петриковскую роспись. Впечатления от работ — сплошной восторг! Приходите в библиотеку, используйте такую прекрасную возможность, откройте в себе художника и раскройте свой талант. Работы участников проекта будут участвовать в городской выставке прикладного искусства «Мариуполь глазами детей!», которая состоится в марте-апреле. Победители будут отмечены призами.

Лилия Козинченко