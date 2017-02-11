По факту получения телесных повреждений патрульным открыто уголовное производство

Выехав на драку возле развлекательного заведения в Приморском районе, правоохранитель получил удар в живот от одного из ее участников. Кроме того, подогретый спиртным нарушитель начал оказывать сопротивление и наотрез отказался выполнять требования наряда полиции. Его действия квалифицированы по ст.345 «Насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о том, что в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22.20. Получив заявление на планшет, на место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу недалеко от указанного адреса. За это время конфликтующие стороны переместились через дорогу неподалеку от расположенного вблизи еще одного развлекательного заведения. Трое молодых людей не спешили прекращать выяснения отношений, кроме того, на требование полицейских прекратить драку, один из ее участников ударил правоохранителя в живот. На дальнейшие замечания наряда присутствующие не реагировали, мужчина, причинивший телесные повреждения, вел себя вызывающе и вступил в спор с патрульным. Он был доставлен в Приморское отделение полиции. Конфликт удалось прекратить.

В настоящее время следователи начали сразу два уголовных производства по вышеизложенному вызову. Мариуполец, ударивший полицейского, привлекается к ответственности за ст.345 Уголовного кодекса Украины. По другому уголовному производству он стал потерпевшим. В отношении еще одного участника драки открыто уголовное производство по ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.