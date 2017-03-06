По факту взрыва у окон жилой квартиры в микрорайоне Восточном начата проверка

Известно, что осколками посечено окно квартиры на первом этаже. К счастью, жертв среди жителей высотки нет. На месте работает следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции.

Сообщение в полицию поступило сегодня около 13 часов от жительницы квартиры, под окнами которой произошел взрыв.

На месте обнаружена взрывная воронка и чека от гранаты РГД-5.

В ходе опроса жильцов дома стало известно, что взрыв был слышен примерно в 4 утра, однако никто в полицию с сообщениями не обращался.

В настоящее время полиция проводит первоочередные оперативные и следственные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, а также устанавливает личность злоумышленника.

Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.