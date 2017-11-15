По «гарячих слідах» поліцейські затримали грабіжника

На 44-річну жінку біля салону краси напав невідомий і вихопив з рук гаманець, у якому були 3000 гривень. З’ясувалось, що злодій неодноразово грабував маріупольців.

До Приморського відділу поліції звернулась мешканка міста і повідомила, що декілька днів тому невідомий вихопив з її рук гаманець із грошима, техпаспортом на авто і водійське посвідчення.

У ході слідчо-оперативних операцій зловмисника затримали. Ним виявився 32-річній мешканець Маріуполя. Як з’ясувалось у ході слідства, грабіжник неодноразово здійсняв нальоти на громадян. Усі речові докази вилучено і найближчим часом будуть повернені потерпілим.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.