«По гарячих слідах» поліцейські затримали угонщика мопеду

Побачивши припаркований мопед біля будинку, чоловік вирішив його викрасти. Зловмисника навіть не зупинило те, що транспорт був у не робочому стані.

До Лівобережного відділку поліції звернувся 47-річній місцевий мешканець, який повідомив, що угнали його мопед, який був припаркований біля подвір’я.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.

У ході проведення розшукових заходів «по гарячих слідах» поліцейські виявили транспортний засіб та затримали угонщика.

Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який дорогою додому побачив мопед і вирішив його вкрасти. Через те, що транспорт був поламаний, чоловік просто докотив його до свого будинку.

Мопед вилучили і найближчим часом буде повернуто власнику. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.