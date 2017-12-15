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«По гарячих слідах» поліцейські затримали угонщика мопеду

Опубликовано 21 Дек 2017

1459431677_mopedПобачивши припаркований мопед біля будинку, чоловік вирішив його викрасти. Зловмисника навіть не зупинило те, що транспорт був у не робочому стані.

До Лівобережного відділку поліції звернувся 47-річній місцевий мешканець, який повідомив, що угнали його мопед, який був припаркований біля подвір’я.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.

У ході проведення розшукових заходів «по гарячих слідах» поліцейські виявили транспортний засіб та затримали угонщика.

Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який дорогою додому побачив мопед і вирішив його вкрасти. Через те, що транспорт був поламаний, чоловік просто докотив його до свого будинку.

Мопед вилучили і найближчим часом буде повернуто власнику. За фактом відкрито кримінальне провадження  за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

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