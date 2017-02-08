По подозрению в причинении смертельных повреждений задержан сын потерпевшего

Конфликт между родственниками возник неожиданно и закончился летально для главы семьи. Злоумышленник попытался избежать ответственности, списав смерть отца на следствие эпилептического приступа — правоохранители, прибывшие ее констатировать, видимых телесных повреждений на теле не обнаружили. Однако после получения результатов экспертизы виновник был задержан.

Следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции, прибывшая на вызов о смерти мариупольца, не выявив на теле следов насилия, кроме небольшой царапины, и опросив его родственников, сделала вывод — «Естественная смерть». Было установлено, что мужчина болел эпилепсией, а сын пояснил, что во время последнего припадка отец упал, отсюда и взялась ссадина. Однако полученный вывод экспертизы показал, что мужчина умер от внутренних повреждений, на этот раз по указанному адресу пришли оперативники.

Сын, который встретил правоохранителей, увидев результаты, был вынужден признаться и рассказать о реальных событиях, развернувшихся в квартире в тот вечер. После работы мужчина пришел домой навеселе, где его встретил отец, который также находился в состоянии опьянения. Хозяин решил немного поучить своего ребенка «жизни», однако последний начал вести себя агрессивно, спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес оппоненту около 10 ударов ногами и руками по телу. На следующий день состояние потерпевшего стало ухудшаться, а ближе к вечеру он умер.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.