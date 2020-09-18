По проспекту Миру тимчасово обмежено рух транспорту

У зв’язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів присвячених святкуванню Дня міста, буде тимчасово обмежено рух транспорту. А саме:

З 21 вересня до 00:00 28 вересня буде закрито рух транспорту по пр. Миру — від пр. Металургів до Театральної площі.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).