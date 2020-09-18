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По проспекту Миру тимчасово обмежено рух транспорту

Опубликовано 21 Сен 2020

У зв’язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів присвячених святкуванню Дня міста, буде тимчасово обмежено рух транспорту. А саме:

  • З 21 вересня до 00:00 28 вересня буде закрито рух транспорту по пр. Миру — від пр. Металургів до Театральної площі.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

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