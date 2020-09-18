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По проспекту Миру тимчасово обмежено рух транспорту

Опубликовано 18 Сен 2020

У зв’язку з проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню Local Framer Fest тимчасово обмежено рух транспорту:

  • з 08:00 18 вересня до 10:00 21 вересня буде закрито рух транспорту по пр. Миру — від пр. Металургів до Театральної площі.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

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