По проспекту Миру тимчасово обмежено рух транспорту

У зв’язку з проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню Local Framer Fest тимчасово обмежено рух транспорту:

з 08:00 18 вересня до 10:00 21 вересня буде закрито рух транспорту по пр. Миру — від пр. Металургів до Театральної площі.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).