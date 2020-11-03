По Торговій тимчасово обмежать рух транспорту

У зв’язку з проведенням ремонту асфальтового покриття на перехресті проспекту Миру та вулиці Торгова тимчасово обмежать рух транспорту та внесуть зміни у роботу міського громадського транспорту.

Ремонт дорожньої інфраструктури буде проходити у 2 етапи 6 та 7 листопада. Перший етап — фрезерування старого шару асфальту. Під час проведення робіт з фрезерування буде закрито рух транспорту. Рух міського громадського транспорту залишається без змін, буде організовано пропуск. Другий етап — укладання нового асфальтного покриття, у зв’язку з чим буде закрито рух транспорту.

Рух міського громадського транспорту 7 листопада буде організовано наступним чином:

Тролейбусні маршрути:

№ 2, 15, 17 – тимчасово призупинені.

№ 1, 4 – курсуватимуть за скороченою схемою до Драмтеатру.

Автобусні маршрути:

№ 2, 28а, 136 – об’їзним напрямком: пр. Миру – вул. Куїнджи – вул. Італійська – вул. Торгова – вул. Георгіївська – вул. Земська – вул. Миколаївська – вул. Торгова.

№28а та №16а – посилять для забезпечення якісного транспортного сполучення.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршрутах є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

Для уникнення заторів та ускладнення дорожньої обстановки просимо учасників руху заздалегідь планувати маршрут слідування об’їзними напрямками.