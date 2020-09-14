По вулиці Торгова тимчасово закрито рух транспорту

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» 14 вересня по вул. Торгова буде закрито рух транспорту. На період проведення робіт внесені зміни у роботу громадського транспорту, а саме:

Тролейбусний маршрут №15 напрямком «ЖМР «Західний» — пл. «Визволення»;

Тролейбусний маршрут №17 напрямком «ЖМР 17,18» — пл. «Визволення»;

Тролейбусний маршрут №2 напрямком «ДЮІ — пл. «Визволення»;

Автобусний маршрут №28А об’їзним напрямком: пр. Миру – пр. Металургів – вул. Успенська – вул. Торгова – вул. Набережна» (через ЖМ Кіровський).