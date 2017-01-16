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Победа «Карнавала» на Львовском фестивале

Опубликовано 19 Янв 2017

16174625_1279998432057257_4107912507010194483_nВо Львове в Центре творчества детей и юношества Галичины с14 по 16 января проходил Всеукраинский фестиваль-конкурс детей и юношества «Рождественские каникулы».

Организаторами этого творческого события стали: Министерство образования и науки Украины, Украинский государственный центр внешкольного образования и Департамент образования Львовской облгосадминистрации. Во всеукраинском туре приняло участие 54 творческих коллектива и отдельные исполнители из Волынской, Донецкой, Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Кировоградской, Черкасской областей, польского города Намислув. 162 коллектива и исполнителя были представителями Львовской области.

16114651_1279999832057117_4676260963133977575_nС триумфом во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Рождественские каникулы» во Львове выступил Образцовый ансамбль спортивного балльного танца «Карнавал» Мариупольского городского Дворца эстетического воспитания (руководители Геннадий и Ирина Викатто). Волшебная мелодия венского вальса и великолепное исполнение танца не оставило равнодушным ни зрителей, ни профессиональное жюри фестиваля. Продолжительные аплодисменты и овации сопровождали каждое выступление мариупольского коллектива.

Ансамбль «Карнавал» стал победителем конкурса и получил первую премию. Тридцать воспитанников Городского Дворца эстетического воспитания не только достойно показали творчество Мариуполя, но и познакомились с достопримечательностями красивейшего города Украины.

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