Победа «Карнавала» на Львовском фестивале

Во Львове в Центре творчества детей и юношества Галичины с14 по 16 января проходил Всеукраинский фестиваль-конкурс детей и юношества «Рождественские каникулы».

Организаторами этого творческого события стали: Министерство образования и науки Украины, Украинский государственный центр внешкольного образования и Департамент образования Львовской облгосадминистрации. Во всеукраинском туре приняло участие 54 творческих коллектива и отдельные исполнители из Волынской, Донецкой, Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Кировоградской, Черкасской областей, польского города Намислув. 162 коллектива и исполнителя были представителями Львовской области.

С триумфом во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Рождественские каникулы» во Львове выступил Образцовый ансамбль спортивного балльного танца «Карнавал» Мариупольского городского Дворца эстетического воспитания (руководители Геннадий и Ирина Викатто). Волшебная мелодия венского вальса и великолепное исполнение танца не оставило равнодушным ни зрителей, ни профессиональное жюри фестиваля. Продолжительные аплодисменты и овации сопровождали каждое выступление мариупольского коллектива.

Ансамбль «Карнавал» стал победителем конкурса и получил первую премию. Тридцать воспитанников Городского Дворца эстетического воспитания не только достойно показали творчество Мариуполя, но и познакомились с достопримечательностями красивейшего города Украины.