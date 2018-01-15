Побив та кинув лежати на вулиці

Зловмисник побив, пограбував та залишив потерпілого лежати на вулиці без верхнього одягу. Підозрюваний два місяці переховувався від закону, дотримуючись заходів конспірації, але був затриманий співробітниками управління карного розшуку Донецької області та маріупольської поліції.

20 листопада 2017 року до співробітників Лівобережного відділення поліції звернувся 46-річний чоловік, який розповів, що на нього напав невідомий, побив та вкрав куртку, в якій був старий мобільний телефон, ліхтарик та 40 гривень.

На місці поліцейські з’ясували, що приблизно о 10-й годині вечора незнайомець підійшов ззаду до перехожого, завдав декілька ударів по голові і тулубу, після чого зняв з потерпілого верхній одяг і залишив лежати на асфальті.

Чоловік, який до цього мав проблеми зі здоров’ям, ще довго одужував після травм, нанесених зловмисником.

Аби встановити особу нічного нападника, оперативники опитали мешканців прилеглих будинків, перевірили раніше судимих за аналогічні злочини, обійшли місця скупки викраденого.

Розуміючи, що його шукають, підозрюваний вів закритий спосіб життя та вживав заходи конспірації.

Крок за кроком оперативники вийшли на слід та затримали зловмисника, коли той намагався влаштуватись на роботу.

Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, раніше не судимий. Наразі поліцейські встановлюють його причетність до інших подібних злочинів.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.