Побив товариша до півсмерті

41-річний чоловік накинувся із кулаками на свого 27-річного приятеля, а коли той впав продовжив лупцювати ногами. Така зустріч із товаришем закінчилася для постраждалого лікарняним ліжком. Оперативники відшукали зловмисника менш ніж за годину. Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 кримінально-процесуального кодексу України.

Подія сталася 17 жовтня, у квартирі одного з багатоповерхових будинків Центрального району. З’ясувалося, що товариші разом вживали алкогольні напої, однак незабаром між ними виник конфлікт, в ході якого 41-річний чоловік завдав товаришеві численні побої. Зрозумівши, що за такий вчинок його може очікувати покарання зловмисник покинув будинок.

Потерпілий звернувся до лікарні на наступний день. Лікарі у свою чергу повідомили про подію у поліцію. Дізнавшись прикмети підозрюваного оперативники Центрального відділу поліції знайшли його менш ніж за годину, на одній з вулиць району. Громадянину було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.