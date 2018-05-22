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Поблизу селища Ялта виявлено схрон боєприпасів

Опубликовано 23 Май 2018

Мариуполь схрон 23.05.18 2Гранати, тротилові шашки, запали, 3 детонатори, 2 ракетні протитанкові гранати та 230 набоїв вилучили поліцейські спільно з представниками Служби безпеки України.

В ході відпрацювання Мангушського району поблизу селища Ялти співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції спільно зі службою безпеки України виявили схрон боєприпасів, які були закопані у землю.

Правоохоронці вилучили 6 гранат, 8 запалів, 600 грамів вибухівки, модернізований детонатор, мінний детонатор, електродетонатор, 2 запальні трубки, 2 ракетні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ-26 , які відносяться до категорії «вкрай небезпечний», 230 набоїв різного калібру.

Попередньо встановлено, що боєприпаси знаходилися на території приблизно з 2015 року.

Наразі поліцейські проводять слідчо-оперативні дії та встановлюють власника вибухонебезпечних предметів.

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