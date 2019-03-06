Поблизу Волновахи у ДТП постраждала родина

9 березня на трасі «Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь» сталася аварія, в якій ушкодження отримали літня матір та її донька. 81-річний водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, зіткнувшись з деревом. Розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що за кермом автомобілю «ГАЗ-24» знаходився мешканець Донецька. Пенсіонер разом із дружиною та донькою їхав з Волновахи на КПВВ «Новотроїцьке». Не впоравшись з керуванням, автівка опинилася на узбіччі.

В результаті ДТП водій легковика отримав легкі тілесні ушкодження, а його 71-річну дружину та 45-річну доньку госпіталізували до лікарні.

На місці аварії працювали працівники ДСНС та місцеві поліцейські.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).