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Поблизу Волновахи в результаті ДТП постраждало 3 особи, включаючи дитину

Опубликовано 01 Авг 2018

photo_2018-08-01_11-12-14Внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Рено» та вантажівки «ГАЗ» постраждала родина з Луганської області. Аварія сталася на 201 км. траси Маріуполь-Волноваха.

Повідомлення про ДТП надійшло до Волноваського відділу поліції вчора близько 15 години.

Під час огляду місця події попередньо було встановлено, що автомобіль «Рено» здійснював рух на випередження, не обравши безпечну дистанцію, в результаті чого зіткнувся з вантажівкою «ГАЗ».

В результаті аварії постраждали батьки та їх 8-річна дитина. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні м. Волноваха.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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