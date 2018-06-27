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Побутовий конфлікт мав трагічні наслідки для хлопця та його матерi

Опубликовано 30 Июн 2018

ножМолодика доправлено до лікарні з проникаючим ножовим пораненням, а жінку – до поліцейського відділення за підозрою у вчиненні злочину. 

Повідомлення про надання медичної допомоги 19-річному мешканцю надійшло до поліцейських від медиків вчора, 29 червня.

Протягом кількох годин поліцейські Мангушського відділення поліції з’ясували всі обставини того, що сталося, та затримали підозрювану. Нею виявилася матір пацієнта, яка того дня в черговий раз посварилася з сином. Останній штовхнув її на підлогу, а вона, оговтавшись, схопилася за ножа.

Конфлікти в цій сім’ї не рідкість через небажання молодика влаштовуватися на роботу.

Наразі життя потерпілого поза загрозою. Відносно зловмисниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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