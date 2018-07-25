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Побутовий конфлікт розпочався зі словесної перепалки та закінчився застосуванням фізичної сили

Опубликовано 27 Июл 2018

драворДо Центрального відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про надання допомоги 40-річній мешканці району, яка була госпіталізована з забиттям головного мозку та внутрішньочерепним крововиливом.

На місце події негайно виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції, які встановили, що тілесні ушкодження жінці завдав її 41-річний співмешканець.

Як виявилось, у ході словесної перепалки зловмисник кілька разів вдарив жінку по голові.

Наразі потерпіла знаходиться в лікарні у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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