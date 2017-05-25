Под Мариуполем в дорожном происшествии пострадало 4 человека

Столкновение двух авто произошло на автодороге «Кременевка – Ялта». Среди пострадавших 4-летний ребенок. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, около 13 часов на 40 км автодороги «Кременевка – Ялта» 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» перед началом движения и выполнении разворота не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011», под управлением 36-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия телесные повреждения получили водители обоих авто и два пассажира ваза – женщина и 4-летний мальчик.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).