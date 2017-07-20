Под Мариуполем в дорожном происшествии пострадало 5 человек

Столкновение двух авто произошло на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск». От удара одна из машин перевернулась, телесные повреждения получили 5 человек из обоих авто.

В 12.30 на 610 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» 41-летний водитель автомобиля «Тойота» не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2705», под управлением 48-летнего водителя, который на перекрестке совершал поворот налево. Автомобиль «ГАЗ-2705» от удара перевернулся. В результате происшествия пострадали оба водителя, два пассажира автомобиля «Тойота» — мужчины 24 и 30 лет и 33-летний пассажир автомобиля «ГАЗ-2705».

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).