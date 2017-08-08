Последние новости

Под Мариуполем задержана преступная группа, которая обворовывала курортников

Опубликовано 08 Авг 2017

ГАИ раскрытие кражи 08.08.17Мужчины были задержаны полицейскими по безопасности дорожного движения, когда возвращались после совершения кражи. Оказывается, они совершали кражи мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков в частном секторе, где жили граждане, которые приехали отдохнуть на побережье Азовского моря. Правонарушители пользовались доверчивостью или рассеянностью граждан, которые не закрывали двери комнат. Сейчас фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

Во время патрулирования Мангушского района на 47 км автодороги «Кременевка – Ялта» сотрудники полиции по безопасности дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-2104», под управлением 33-летнего жителя Донецкой области. Во время проверки документов, как водитель, так и пассажир заметно нервничали. В автомобиле под пассажирским сиденьем правоохранителями был обнаружен пакет, в котором находилось 5 мобильных телефонов различных моделей, 3 планшета, фотоаппарат, навигатор и женский кошелек. Водитель пояснил, что они с товарищем ездили в Урзуф на отдых, возвращаются домой в Мангуш. Мобильные телефоны и планшеты ему принесли на ремонт, однако происхождение кошелька ни водитель, ни пассажир вразумительно объяснить не могли. Если водитель говорил, что кошелек принадлежит его матери, то пассажир пояснил, что кошелек забыла в машине его девушка.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.

В ходе проверки показаний водителя и пассажира, было установлено, что мужчины на протяжении летнего периода выезжали в Урзуф, где занимались кражами личного имущества у отдыхающих. Мужчины выбирали жилье, где отдыхающие не закрывали на замок двери, проникали в комнату, и совершали кражи.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье).

Проводится следствие. В настоящее время фигуранты подозреваются в совершении 8 фактов краж. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Похожие сообщения

Поліцейські затримали трьох маріупольців, які винищували ліс

Опубликовано 08 Авг 2017

В Мариуполе полицейские изъяли марихуану

Опубликовано 08 Авг 2017

Похититель скутера задержан при попытке скрыться с места преступления

Опубликовано 08 Авг 2017

Поліцейські собаки показали майстерність на перших змаганнях

Опубликовано 08 Авг 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-