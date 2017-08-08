Под Мариуполем задержана преступная группа, которая обворовывала курортников

Мужчины были задержаны полицейскими по безопасности дорожного движения, когда возвращались после совершения кражи. Оказывается, они совершали кражи мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков в частном секторе, где жили граждане, которые приехали отдохнуть на побережье Азовского моря. Правонарушители пользовались доверчивостью или рассеянностью граждан, которые не закрывали двери комнат. Сейчас фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

Во время патрулирования Мангушского района на 47 км автодороги «Кременевка – Ялта» сотрудники полиции по безопасности дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-2104», под управлением 33-летнего жителя Донецкой области. Во время проверки документов, как водитель, так и пассажир заметно нервничали. В автомобиле под пассажирским сиденьем правоохранителями был обнаружен пакет, в котором находилось 5 мобильных телефонов различных моделей, 3 планшета, фотоаппарат, навигатор и женский кошелек. Водитель пояснил, что они с товарищем ездили в Урзуф на отдых, возвращаются домой в Мангуш. Мобильные телефоны и планшеты ему принесли на ремонт, однако происхождение кошелька ни водитель, ни пассажир вразумительно объяснить не могли. Если водитель говорил, что кошелек принадлежит его матери, то пассажир пояснил, что кошелек забыла в машине его девушка.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.

В ходе проверки показаний водителя и пассажира, было установлено, что мужчины на протяжении летнего периода выезжали в Урзуф, где занимались кражами личного имущества у отдыхающих. Мужчины выбирали жилье, где отдыхающие не закрывали на замок двери, проникали в комнату, и совершали кражи.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье).

Проводится следствие. В настоящее время фигуранты подозреваются в совершении 8 фактов краж. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.