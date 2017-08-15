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Под Мариуполем загорелась машина

Опубликовано 18 Авг 2017

ГАИ ДТП 18.08.17 1После наезда на бордюр стелы «Сталевар», автомобиль загорелся. 52-летний водитель авто успел выпрыгнуть из машины, авто сгорело. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, в 00.30 водитель автомобиля «Дэу Ланос» не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень стелы «Сталевар». От удара авто загорелось. Водитель успел оставить автомобиль и вызвать помощь, но машину потушить не удалось. Водитель доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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