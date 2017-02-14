Под пристальным вниманием сводного отряда главка — прифронтовой Мариуполь

Сводный отряд будет работать вместе с местными правоохранителями в рамках спецмероприятий безопасности, которые стартовали с начала месяца по распоряжению руководства Нацполиции Украины.

Приданные силы уже работали в Покровске, Краматорске и Славянске. Так, благодаря их работе на славянском блокпосту пресечена попытка вывоза модернизированного охотничьего карабина на мирную Харьковщину. А в Покровске остановлен грузовик с 400 килограммами нелегального металла. Сегодня они приступили к отработке Мариуполя.

Зона ответственности спецотряда — блокпосты и главные дорожные развязки, а в первоочередные задачи входит блокирование транспортировки оружия и взрывчатки, выявление и задержание лиц, которые намерены дестабилизировать оперативную обстановку и совершить преступление против мирного населения, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Усиленные мероприятия продлятся до 28 февраля.