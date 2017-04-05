Под стенами предприятия найден оружейный арсенал

Граната, патроны и гранатометный выстрел — все это находилось в обычном продовольственном пакете на обочине дороги. Арсенал обнаружил прохожий и позвонил на 102. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции и взрывотехники.

Сообщение в полицию поступило сегодня вечером от местного жителя. Мужчина не стал трогать находку, а сразу обратился в полицию.

В пакете находились 4 ВОГ-17, РГД-5 с запалом и почти 2300 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Каким образом в доступном месте появился боевой арсенал и кто его владелец, предстоит установить следствию.

Сейчас угроза нейтрализована, военные предметы будут направлены на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.