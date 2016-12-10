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Под забором металлургического комбината обнаружен мешок с 4 гранатометами

Опубликовано 23 Дек 2016

Мариуполь_Гранатометы 23.12Находку увидел сотрудник предприятия по дороге на работу. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции.

Сообщение в полицию поступило около 11 часов от охраны комбината. К ним, в свою очередь, обратился рабочий, по дороге на работу по улице Шепотинников увидел подозрительный мешок под забором.

Полицейские оцепили место происшествия, чтобы не пострадали прохожие и сотрудники предприятия. С опасным арсеналом будет работать взрывотехническая служба.

Правовую оценку факт получит после проведения первоочередных оперативных и следственных действий. Правоохранителям предстоит установить владельца опасного арсенала.

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