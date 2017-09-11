Ежегодно ребята из клуба старшеклассников «Альтаир» Левобережного Дома детского и юношеского творчества проводят акцию «Подари улыбку ветерану».

В этом году совместно с главой райадминистрации Виктором Очеретеным, его заместителем Елизаветой Кашиной, а также председателем совета ветеранов комбината «Азовсталь» Тамарой Ростовской ребята посетили ветеранов, чтобы поздравить их с годовщиной освобождения города Мариуполя от фашистских захватчиков. С некоторыми из героев той войны удалось пообщаться и нам, юнкорам клуба «Мечтатели». Каждый ветеран рассказывал о своей боевой жизни. Кто-то много и в деталях, а кто-то не хотел вспоминать в подробностях те страшные годы, ведь война осталась в памяти этих людей навсегда.

Первым, кого мы посетили, был Евгений Петрович Губенко, полковник медицинской службы в отставке, почетный ветеран Украины, почетный казак, десантник. Евгений Петрович окончил Военно-медицинскую академию. Свой первый боевой орден получил за освобождение Сталинграда. А после полк Губенко был направлен в сторону Мариуполя, это было важным событием, помимо него в полку было еще 2 мариупольца. Евгений Петрович принял непосредственное участие в освобождении родного города. Поразило, что человек в столь преклонном возрасте, в кителе с наградами, который весит 5,5 кг, с трудом стоял, но интересно, четко и ясно рассказывал о событиях 70 летней давности.

Затем мы посетили семью Корбань. Андрей Андреевич и Нина Кирилловна в браке 66 трудных, но счастливых лет. В 1941 году Андрею Андреевичу было 17 лет. Он с горечью вспоминал, как тяжело далось освобождение Мариуполя, страшные картины смерти и разрухи, запах гари до сих пор свежи в его памяти. Совсем еще юный парень ушел добровольцем на фронт. Вместе с боевыми товарищами Андрей Андреевич принимал участие в боях под Мелитополем. Дошел до румынской границы, где был контужен и направлен в госпиталь. После окончания войны солдат не покинул армию, а продолжил служить до 50-х годов. А затем вернулся в Мариуполь, 31 год отработал на комбинате «Азовсталь», а всего стаж ветерана составляет 61 год. Нина Кирилловна всю жизнь проработала учителем, с любовью к детям, она так радовалась нашему приходу.

Напоследок мы пришли к Василию Ивановичу Варфоломееву. Он плохо себя чувствовал, но был рад гостям и не отказал в интервью. В этот день его ждали не только поздравления ребят, но и медаль из Киева за освобождение Мариуполя и Донбасса. Василий Иванович служил в воздушно-десантных войсках, воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в освобождении Ленинграда от блокады, на реке Ловать.

Несмотря на свой возраст, каждый ветеран был рад видеть детей, а уж тем более рассказать нам о подвигах обычных людей в той страшной и кровавой войне, которая осталась в их памяти навсегда. Каждый дом встретил нас чистотой, уютом и улыбками хозяев. Это настоящие герои, защитники и освободители нашей земли от оккупантов. Такие люди достойны уважения, они рисковали жизнью, каждому из них было не более 20.

Подвиг воинов-защитников своей Родины во все времена почетен и бессмертен. И помнить об этом нужно не только в праздничные дни.

Виктория Смирнова, 17 лет

Дарья Галица, 16 лет.