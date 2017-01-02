Подозреваемый в убийстве военнослужащего в Волновахском районе задержан

В результате комплекса первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с военной службой правопорядка установили, что злоумышленник является сослуживцем погибшего.

Напомним, вчера ночью в результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими в селе Донское случайно получил смертельное огнестрельное ранение военный. Также получил ранение и был госпитализирован местный житель.

В тот же день сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления — огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Житель Запорожья 1973 года задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.