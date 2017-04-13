Подозреваемый в заказном убийстве двухлетней давности арестован без права залога

Вчера в Мариуполе Орджоникидзевский суд избрал меру пресечения — содержание под стражей — одному из участников тяжкого преступления, которые 2 ноября 2014 года похитили жителя пгт Мангуш и убили, закопав тело в лесу.

Мужчина является «куратором» непосредственных исполнителей преступления. Ему объявлено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (умышленное убийство), 257 (бандитизм), 146 (похищение человека), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Орджоникидзевским судом г. Мариуполя задержанному избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Напомним, два года безутешные родные искали пропавшего мужчину, но сейчас дело раскрыто, все причастные к убийству по заказу задержаны. Сотрудники уголовного розыска главка под личным контролем Вячеслава Аброськина собрали доказательную базу и сейчас подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.