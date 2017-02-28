Подросток позвонил на 102, чтобы предотвратить самоубийство незнакомца

В полночь в колл-центр полиции Донетчины поступил тревожный звонок — 17-летний парень на том конце провода сообщал, что он видит, как у моста стоит и шатается неизвестный мужчина. Подросток переживал, что незнакомец таким образом хочет покончить жизнь самоубийством, и сразу позвонил на 102. Полицейские были на месте уже через 6 минут. Мужчина находится в безопасности.

Оператор за секунды передал информацию диспетчеру, а он, в свою очередь, правоохранителям, которые в составе наряда патрулировали город. Уже через 6 минут на место прибыли патрульные полицейские. Мужчину отвели к остановке и вызвали скорую. По его словам, убивать себя он не собирался, а просто разговаривал по телефону, что в темноте издалека действительно могло встревожить. Но забрала его и увезла домой машина скорой помощи.

Полиция благодарна подростку за его неравнодушие и ответственность, благодаря чему тандем «ребенок и полиция» сработал «на отлично». Это показало, что даже в таком страшном случае, правоохранители смогли бы спасти человека благодаря обычным прохожим.

Поэтому полиция Донецкой области призывает людей, особенно детей, в случае любой ситуации, которая кажется опасной, не сомневаться и сразу набирать 102. Этот случай в который раз доказывает: на счету каждая минута и спасти чью-то жизнь иногда очень просто — стоит только набрать три цифры.

Всего за минувшие сутки в полицию 7 раз звонили дети, а с начала года таких звонков уже насчитывается более 290. Правоохранители призывают детей не скрывать свои проблемы и помнить — полиция поможет.