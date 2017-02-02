Подвиг Героев Крут как символ украинского патриотизма

Ежегодно мы вспоминаем о героическом подвиге 400 киевских студентов и юнкеров, которые боролись за независимость Украины против войска из 4000 большевиков. 28 жестоко убитых героев похоронены в Киеве возле Аскольдовой могилы. Этот бой пришелся на 29 января 1918 года и вошел в историю Украины как бой под Крутами — пример доблести, героизма и преданности Родине.

В тот день под поселком Круты, вблизи села Памятное (в 130 километрах на северо-восток от Киева), большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с юными защитниками Украинской Народной Республики.

Войско УНР тем временем было в катастрофическом положении: из 300 тысяч в январе 1918 осталось 15 тысяч. Да и среди местного населения были те, кто поддерживал россиян. Фактически, единственной надеждой молодой Украинской республики стала молодежь — студентиы Киевского университета Св. Владимира и Украинского народного университета, а также ученики 2-ой Украинской гимназии им. Кирилло-Мефодиевского братства. В ходе длительного боя бойцы УНР нанесли значительный урон противнику. Им не удалось остановить наступление большевиков, но, разобрав железнодорожную колею, они задержали его на четыре дня. Эта задержка врага дала возможность украинской правительственной делегации заключить Брест-Литовский мирный договор, который спас молодую украинскую государственность.

Никаких сомнений не может быть по поводу того, что эти молодые люди являются Героями Украины. Они уходили совсем юными, осознавая, что, фактически, идут на смерть. Но не остановились, не смотря ни на что.

Поразительное сходство с тогдашними событиями и реалиями теперешнего времени. Прошло 99 лет, а история повторяется. Учиться на своих ошибках сложно, но это необходимо. 29 января 2009 г. Виктор Ющенко сказал, по моему мнению, очень правильные слова: «События далекого 1918 года — важный урок для современных украинцев. Это и урок мужества, но и урок того, какими внимательными мы должны быть в своих решениях, как крепко нужно думать, когда речь идет о жизни молодых людей».

Вновь за независимость Украины борются совсем молодые, и те, кто постарше, но, бесспорно, Герои. Ежедневно проходят бои на нашей родной земле, и Украина рискует пополнить список «Героев Украины посмертно» новыми бойцами.

Моя душа страдает от той несправедливости, которую я могу наблюдать из книг по истории и из окна своего дома. Молодые воины Украины кровью и потом добиваются того, что по праву должно принадлежать каждому из нас — свободы. Они гибнут за нас и не ждут ничего взамен. Они рискуют своей жизнью тогда, когда мы можем жить обычной жизнью и наслаждаться ею.

Так же, как матери, сестры, дочери молодых гимназистов и юнкеров в 1918 году молились за защитников своей Родины, своего очага, так сейчас молятся и наши женщины за любимых мужчин, которые находятся на передовой.

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Мне хотелось бы сказать, что наша Родина уже достаточно сильная для того, чтобы проходить через все трудности и препятствия, которые стоят на пути к счастью. Мы все сможем преодолеть, ведь силе нашего украинского духа может позавидовать любая страна в мире.

Николь Дереклеева