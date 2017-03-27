Поэтическая встреча «Стихи веселят и учат»

В детской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча членов клуба «Зачитайка»с мариупольской поэтессой, членом литературного клуба «Азовье», членом Конгресса литераторов Украины Еленой Алексеевной Винник.

В литературном багаже Елены Алексеевны множество публикаций в периодических изданиях, в коллективных сборниках и альманахах. На её счету более 20 изданных книг, из них более 10 — для детей. С большим интересом слушали ребята весёлые и забавные, проникновенные и познавательные стихотворения Елены Алексеевны. В свою очередь порадовали мариупольскую поэтессу Тимохина Маша, Юрченко Диана, Коваленко Вика, Шистя Паша и Шемчук Никита, которые живо, ярко и трогательно прочитали её стихи. Поэтессе были предложены вопросы, на которые она отвечала строчками из своих стихотворений. Ребята активно участвовали в цветочной и музыкальной викторинах по книгам «Выйду в степь» и «Музыкальная семейка».

Овациями встретили ребята и сына поэтессы, Олега Винника – спонсора своей талантливой мамы и преданного её помощника. В конце встречи благодарные «Зачитайки» одарили Елену Алексеевну душевными пожеланиями и получили в подарок книги с автографами автора.

Ирина Марченко