Сейчас очень часто от пожилых людей можно услышать: » Ох уж эта молодежь!». Но в основном, это звучит в адрес сложных подростков, которым тяжело дается переходный возраст. До чего же мне приятно было слышать восторженные удивления взрослых, которые были в Доме детского и юношеского творчества Левобережного района на конкурсе чтецов под названием «Поэзия, воспевшая подвиг…»!

Ребята в возрасте от 14 до 17 лет из разных школ (№№ 14, 40, 41, 48, 51, 55, 56, 57, 61, 69) и гимназии №1 выходили на сцену, не имея профессионального опыта в ораторском искусстве и актерском мастерстве, представляли стихи, посвященные Героям нашей Родины. Невероятно тяжело не только хорошо рассказать стихотворение, выдержав нужную интонацию, представив себя в подобающем образе, но и просто справиться с накалом эмоций. Это действительно дается очень непросто.

Когда в стране война, для каждого из нас тема героизма тех, кто борется за независимость и целостность Украины, является очень близкой. Вряд ли можно остаться равнодушным после таких мероприятий, как данный конкурс чтецов. Будучи и участницей, и зрителем, я могу описать чувства, которые были у меня, когда я представляла авторское стихотворение, и когда внимательно наблюдала за выступлениями остальных участников.

Зал начинает наполняться людьми. Но многие стулья оказались свободными. Позже я поняла, что это места тех ребят, которые, волнуясь, шагают вперед-назад по Дому творчества, повторяя стихотворения. Я очень быстро переоделась в украинский костюм и поспешила в зал, который уже был абсолютно полным. Наконец, ведущая Татьяна Львовна поприветствовала всех присутствующих. Звучит мое имя. Я уверенными шагами иду к сцене, но чем ближе подхожу, тем больше начинаю волноваться. Нет, дело совсем не в том, что я плохо знаю текст,- я его писала сама, а значит, знала очень хорошо. Все дело в балансе, который нужно установить. Баланс между эмоциями и словами, исходившими из моих уст. Не теми эмоциями, которые «должны» быть, а теми, которые на самом деле есть внутри меня. Но все прошло успешно. Я услышала теплые аплодисменты зала и успокоилась. Со спокойной душой я села на свое место и уже с нетерпением ждала выхода на сцену следующих участников. Один за одним они покоряли мое сердце. Практически каждое выступление вызывало мурашки по коже, слезы на глазах зрителей. Невозможно не реагировать на происходящее в этом зале!

Жюри приняло решение о разделении победителей по возрастным категориям, чтобы поощрить как можно больше участников, а представителей авторских стихотворений отнесли в отдельную номинацию (это я и Аня Харченко). Мне понравилось выступление учащихся школы №48, ребята сумели совместить и музыкальный аккомпанемент, и танец, и прекрасное исполнение стихотворения Павлом Золотухиным. Поэтому они получили заслуженное первое место. Также мне понравилось выступление Анны Яровой, которой присудили второе место. Аня тоже является юнкором, как и я, но из зала на нее я смотрела по-другому. Я видела в ней девушку, которая действительно переживает всю боль и тоску украинцев в период войны. Она рассказывала стихотворение Галины Билык «Моя молитва» так, что все в зале согласились со словами молитвы об окончании кровопролития в Украине, хотя не говорили ни слова, все было понятно по глазам. Призерами конкурса также стали: Артем Полищук – І место; Елизавета Мараховская — ІІ место; Артем Семин, Мария Живкова, Елена Крашневская – ІІІ место.

С каждым годом выступления конкурсантов совершенствуются в исполнительском мастерстве. Мне жаль только, что на таких мероприятиях не присутствуют телевизионные камеры и профессиональные журналисты, которые могли бы осветить этот конкурс жителям всего города. Ну, а пока эту ответственность я решила взять на себя.

Николь Дереклеева